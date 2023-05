Football : ce joueur de l’OM se serait bien vu au sein du GIGN

Le milieu de terrain et capitaine de l’OM, Valentin Rongier, a confié qu’il se serait bien vu travailler pour le GIGN s’il n’avait pas été footballeur.

De footballeur à force de l’ordre ? Dans un entretien à 90football, Valentin Rongier, joueur de l’Olympique de Marseille, a évoqué les métiers vers lesquels il aurait pu s'orienter s'il n'avait pas été footballeur, dont celui des forces de l’ordre.

«J'avais plusieurs métiers qui m'attiraient. J'ai besoin d'adrénaline et je me serais bien vu rentrer dans les forces spéciales. Un groupe comme le GIGN, je pense que ça m'aurait plu. J'aurais peut-être pris un autre chemin mais c'est un truc qui me faisait envie», a-t-il expliqué.

Qu’aurait fait Valentin Rongier s’il n’était pas devenu footballeur ?





«Je me serais bien vu rentrer dans les forces spéciales. Dans un groupe comme le GIGN. J’ai besoin d’adrénaline.»





Son interview en intégralité à retrouver ici : https://t.co/jazP3GzdO7#TeamOM #OM pic.twitter.com/oEeRL76CRE — 90football (@90footballFr) May 23, 2023

Rongier, ancien nantais, a été promu capitaine cette saison par Igor Tudor. Il a détaillé pourquoi il aimait les forces de l'ordre.

«J'aime tout ce qui touche aux forces de l'ordre, souligne Valentin Rongier. J'aime bien regarder ces films-là, les documentaires. Ce n'est pas une passion non plus, mais tous ceux qui servent la patrie, que ce soient les forces de l'ordre, les pompiers, les ambulanciers, je leur tire mon chapeau. Dès que ça touche à ça, j'aime bien.»