Homophobie : des sanctions pour les joueurs refusant de porter les maillots arc-en-ciel à l’avenir ?

Des associations contre l’homophobie ont demandé à la Ligue de football professionnel d’adopter un règlement pour sanctionner les joueurs refusant de porter les maillots arc-en-ciel à l’avenir, en Ligue 1 et Ligue 2.

Des sanctions pour les boycotteurs ? Deux associations ont envoyé une lettre à la LFP pour demander l’adoption de sanctions pour tout joueur refusant de participer à la prochaine campagne contre l'homophobie.

Dans ce courrier rédigé par le secrétaire général de Stop Homophobie, le porte-parole du collectif Rouge Direct, et un avocat au barreau de Paris, il est souligné le refus de certains joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 (Zakaria Aboukhlal, Moussa Diarra, Farès Chaïbi et Saïd Hamulic de Toulouse, et le Guingampais Donatien Gomis), les 13 et 14 mai dernier, de participer aux actions. «Des sanctions disciplinaires devront nécessairement être prises et les joueurs devront s'excuser pour ces agissements contraires aux valeurs du sport et valeurs républicaines», indiquent-ils.

«Il doit être imposé aux joueurs de porter l'équipement prévu par leurs employeurs, y compris à l'occasion d'une campagne de lutte contre l'homophobie, demandent-ils. Le refus d'un joueur de porter le maillot "arc-en-ciel" dans le cadre de la campagne de lutte contre l'homophobie de la LFP et des clubs constituera ainsi un motif de licenciement. La LFP, dans la cohérence de son engagement contre l'homophobie, peut donc demander aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 de mettre en place ce cadre réglementaire afin de clarifier la question des sanctions encourues par les joueurs refusant de participer à la campagne de l'an prochain.»

Par ailleurs, Terrence Katchadourian, Julien Pontes et Adrien Raymond rappellent n'avoir eu aucun retour de leur précédent courrier, envoyé le 28 février et dans lequel ils avaient «signalé les chants homophobes très virulents qui se sont fait entendre à l'occasion du match OM-PSG du 26 février 2023.»