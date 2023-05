Ligue des champions : depuis l’OM en 1993, la France attend toujours sa deuxième étoile

Depuis la victoire de l’OM en 1993, la Ligue des champions se refuse aux clubs français. La fameuse deuxième étoile se fait attendre dans l’Hexagone.

Trente ans après le sacre de l’Olympique de Marseille, aucun club français n’a encore réussi à décrocher la Ligue des champions. Les tentatives ont été nombreuses mais sans réussite.

Alors que depuis une dizaine d’années, il a mis les moyens financiers pour tenter de décrocher la Ligue des champions, le PSG, auquel on pense en premier ces dernières années, n’est pas non plus encore parvenu à se l’offrir. Finaliste en 2020 – battu par le Bayern Munich – lors de la version «Covid» de la C1, le club de la capitale bute régulièrement en huitièmes de finale.

Hormis Paris, le seul club du championnat de France à avoir atteint la finale de la Ligue des champions est l’AS Monaco en 2004. Sous Didier Deschamps, le club monégasque, qui avait réalisé un parcours fantastique en éliminant notamment le Real Madrid de Zinédine Zidane (joueur), avait été battu en finale par le FC Porto entraîné par José Mourinho (3-0). A noter que l’ASM détient toujours le record de participations au dernier carré, avec quatre demi-finales jouées.

Les meilleurs résultats des clubs français depuis 1993

1994 : Demi-finale de l’AS Monaco (battu par l’AC Milan)

1995 : Demi-finale du PSG (battu par l’AC Milan)

1997 : Quart de finale de l’AJ Auxerre (battu par le Borussia Dortmund)

1998 : Demi-finale de l’AS Monaco (battu par la Juventus Turin)

2004 : Finale de l’AS Monaco (battu par Porto)

2005 : Quart de finale de Lyon (battu par le PSV Eindhoven)

2006 : Quart de finale de Lyon (battu par l’AC Milan)

2007 : Huitième de finale pour Lyon (battu par la Roma) et Lille (battu par Manchester United)

2008 : Huitième de finale pour Lyon (battu par Manchester United)

2009 : Huitième de finale pour Lyon (battu le Barça)

2010 : Demi-finale pour Lyon (battu par le Bayern Munich)

2011 : Huitième de finale pour l’OM (battu par Manchester United) et Lyon (battu par le Real Madrid)

2012 : Quart de finale pour l’OM (battu par le Bayern Munich)

2013 : Quart de finale pour le PSG (battu par le Barça)

2014 : Quart de finale pour le PSG (battu par Chelsea)

2015 : Quart de finale pour le PSG (battu par le Barça) et Monaco (battu par la Juve)

2016 : Quart de finale pour le PSG (battu par Manchester United)

2017 : Demi-finale pour Monaco (battu par la Juventus Turin)

2018 : Huitième de finale pour le PSG (battu par le Real Madrid)

2019 : Huitième de finale pour Lyon (battu par le Barça) et le PSG (battu par Manchester United)

2020 : Finale pour le PSG (battu le Bayern Munich)

2021 : Demi-finale pour le PSG (battu par Manchester City)

2022 : Huitième de finale pour Lille (battu par Chelsea) et le PSG (battu par le Real Madrid)

2023 : Huitième de finale pour le PSG (battu le Bayern Munich)