Football : la presse espagnole annonce l'arrivée de Jude Bellingham au Real Madrid

L'arrivée du milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund Jude Bellingham au Real Madrid serait imminente, selon la presse espagnole.

C'est l'un des feuilletons de cette saison 2022-2023 qui pourrait prendre fin très prochainement. Selon les informations du média espagnol Marca, l'international anglais Jude Bellingham rejoindrait sous peu la capitale espagnole, et plus précisément le Real Madrid.

Longtemps annoncé du côté de Liverpool ou encore de Manchester City, le joueur âgé de 19 ans a opté pour le club qui a remporté, à quatorze reprises, la coupe aux grandes oreilles. Un contrat jusqu'en 2029 l'attendrait.

L'international anglais est un joueur demandé par le coach des Merengues, Carlo Ancelotti, qui souhaite préparer l'avenir au milieu de terrain, avec les futurs départs de Luka Modric et Toni Kroos, et les arrivées des Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga.

Un transfert estimé à 100 millions d'euros

La Maison Blanche pourrait débourser 100 millions d'euros pour attirer le natif de Stourbridge dans ses filets.

Si ce transfert se fait, Jude Bellingham pourrait grimper sur le podium des plus gros transferts de l'histoire du club, après Eden Hazard et Gareth Bale (respectivement à 115 et 101 millions d'euros).

À la veille de son probable dernier match avec le Borussia Dortmund, le numéro 22 pourrait faire ses adieux à ses supporters de la plus belle des manières, en remportant la Bundesliga si les Marsupiaux l'emportent sur leur terrain face à Mayence.