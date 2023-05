Football : sur Twitter, Mohamed Salah se dit «totalement dévasté» par la non-qualification de Liverpool en LDC

Manchester United a validé, ce jeudi 25 mai, le dernier billet pour la Ligue des Champions, en s'imposant face à Chelsea sur sa pelouse (4-1). Liverpool ne participera donc pas à la prochaine édition de la C1, au grand dam de Mohamed Salah.

À une journée de la fin de la saison en Premier League, les sorts des clubs du haut de tableau sont quasi scellés.

Ce jeudi 25 mai, les Red Devils ont accueilli Chelsea pour le match en retard de la 32ème journée de Premier League. Les hommes d'Erik ten Hag n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires grâce à des réalisations de Casemiro (6'), Martial (45'), Fernandes (73') et Rashford (78'). Côté Blues, c'est Joao Félix qui a réduit l'écart (89').

Un succès précieux pour les pensionnaires d'Old Trafford, qui valident le dernier billet pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, au grand désespoir de Liverpool qui jouera l'Europa League. Une terrible désillusion pour l'attaquant Mohamed Salah, qui a publié un tweet dans la soirée.

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 25, 2023