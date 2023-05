Roland-Garros : les 40 ans de la victoire de Yannick Noah célébrés ce samedi

Yannick Noah, vainqueur de Roland-Garros en 1983 et à ce jour seul Français à l’avoir emporté, sera mis à l’honneur ce samedi 27 mai lors d’une journée spéciale sur les courts Porte d’Auteuil.

Le 5 juin 1983, Yannick Noah remportait Roland-Garros. Quarante ans après, aucun Français ne lui a succédé au palmarès, et le tournoi entend marquer cet anniversaire, ce samedi, à la veille du début du tournoi principal.

Cette journée caritative est renommée «Journée Yannick Noah» et une fresque à son image rappelant le joueur mais également la personne sera dévoilée, le lendemain, dans l'enceinte du stade. Le roi des lieux Rafael Nadal, détenteur du record de 14 titres et absent pour la première fois de sa carrière (blessé), y a déjà sa statue.

Des matchs de légende

Tout au long de cette journée, des animations festives seront au programme, aussi bien sur les courts que dans les allées. Sur les courts, il sera possible d’échanger quelques balles sur les mythiques courts de Roland-Garros. Des matchs de légende se tiendront tout au long de la journée, tout comme les entraînements des joueurs de tennis au Court Suzanne-Lenglen.

Yannick Noah sera bel et bien présent sur le court central. Des initiations au para-tennis et à l’urban tennis seront aussi présentées aux jeunes. Sans oublier la présence d’échassiers, de jongleurs, de musiciens, et de stands de maquillage artistique.

Par ailleurs, d'autres surprises rendant hommage à l'ancien capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, qui fêtera ses 63 ans le 18 mai, sont prévues mais n'ont pas encore été dévoilées.