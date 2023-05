Sofian Laïdouni : «le Glory, c’est la Ligue des champions du kickboxing»

Sofian Laïdouni, combattant français de kickboxing, est en lice ce samedi 27 mai, au Glory, la plus grande organisation mondiale de la discipline. Avant son combat contre le Roumain Benjamin Adegbuyi, il s’est confié à CNEWS.

Opposé au Roumain Benjamin Adegbuyi, ce samedi soir, le Français Sofian Laïdouni va tenter de décrocher une qualification pour le Grand Prix GLORY Heavyweight en décembre 2023, qui verra les meilleurs poids lourds de l’organisation se faire face.

Pour votre deuxième combat dans l’organisation, vous affrontez l’un des meilleurs. Comment vous sentez-vous ?

Je me sens très bien et surtout tranquille. C’est un plaisir d’avoir la possibilité d’affronter l’un des meilleurs du Glory dès mon deuxième combat (il a fait son entrée dans le Glory en mars avec une victoire). On combat pour ce type d’affrontement. L’objectif est toujours de se battre contre les meilleurs. Donc je suis content. Maintenant, je vais tout faire pour saisir ma chance de l’emporter.

Il y a une place au Grand Prix GLORY Heavyweight en décembre 2023 en plus…

C’est exactement ça ! Ce serait quelque chose d’énorme de se qualifier. Mais avant d’y penser, il y a un gros adversaire. C’est un gros client.

