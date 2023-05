PSG : Kheira Hamraoui annonce son départ après «deux années de tempête infernale» et tacle sévèrement le club

En fin de contrat avec le PSG, Kheira Hamraoui a officialisé, ce dimanche, son départ du club de la capitale, après deux saisons qui auront été marquées par sa terrible agression survenue en novembre 2021, à travers une lettre publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle elle tacle sévèrement le club.

Le PSG et Kheira Hamraoui, c’est fini. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’internationale tricolore a officialisé, ce dimanche, son départ du club de la capitale à travers une lettre publiée sur les réseaux sociaux. Ses deux saisons à Paris auront surtout été marquées par sa terrible agression sur fond de rivalité avec son ex-coéquipière Aminata Diallo, qui a été mise en examen pour «violences aggravées» et «association de malfaiteurs». «Cette page, qui a été la plus douloureuse de toute ma carrière, se tourne aujourd’hui», a-t-elle écrit en préambule avant de tacler sévèrement le club.

«Malgré deux années de tempête infernale dans un club qui m’a délaissée et qui a tout fait pour me faire partir, j’ai su faire face à cette pression au quotidien», a ajouté la milieu de terrain. «Je m’étais fait la promesse d’honorer mon contrat jusqu’à la fin et c’est chose faire avec fierté et courage. Aujourd’hui, je pars la tête haute. J’ai tout donné et me suis battue de toutes mes forces sur le terrain et pour ce club», a-t-elle également écrit.

Elle a néanmoins tenu à «remercier les personnes du club qui ont été bienveillantes» avec elle pendant ces deux années et ses entraîneurs, «qui malgré les pressions dans et à l’extérieur du club», l’ont «quand même fait jouer». «Je pense avoir su leur rendre leur confiance et leur soutien sur le terrain», a-t-elle indiqué, précisant qu’elle quittait «ce club non pas avec tristesse mais avec fierté !»

A 33 ans, Kheira Hamraoui est désormais en quête d’un nouveau club, en attendant de savoir si elle sera retenue par Hervé Renard pour participer à la prochaine Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande avec l’équipe de France (20 juillet-20 août).