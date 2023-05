Trophées UNFP : un nouveau record pour Kylian Mbappé, élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la 4e année consécutive

Triple tenant du titre, Kylian Mbappé a été élu, ce dimanche, meilleur joueur de Ligue 1 pour la 4e saison consécutive. Un nouveau record pour l’attaquant du PSG.

Un quadruplé pour Kylian Mbappé. Mais cette fois, pas sur un terrain. L’attaquant du PSG a été sacré, ce dimanche, meilleur joueur de Ligue 1 pour la 4e année consécutive. Un nouveau record, un de plus, pour le prodige de Bondy, qui dépasse Zlatan Ibrahimovic couronné à trois reprises (2013, 2014, 2016).

«Ce record, c’est un plaisir. J’ai toujours voulu gagner, laisser mon nom dans l’histoire du championnat de mon pays. Je ne pensais pas, malgré toute mon ambition, gagner autant, aussi vite. C’est une mission accomplie. Je suis très content. C’est une fierté. Je sais que c’est la première fois que ça arrive, jamais personne ne l’a fait. J’ai toujours voulu qu’on se souvienne de moi. Je pense qu’avec tout ça, ça sera fait», s’est-il félicité après avoir reçu le trophée des mains de Didier Deschamps, et adressé un message de soutien à Sergio Rico qui dans un état grave après une chute à cheval.

Ce couronnement apparaît comme une évidence, même si la concurrence était relevée avec les Lensois Seko Fofana et Loïs Openda, le Lillois Jonathan David ou encore son coéquipier Lionel Messi, qui a brillé par son absence lors de la cérémonie. Au cours d’une saison relativement compliquée pour le PSG, il a régulièrement endossé le costume de sauveur et ses 28 buts, avant la dernière journée face à Clermont, ont largement contribué au 11e titre de champion de France décroché par le club parisien. Et pour clôturer cette saison de la meilleure des manières, il va désormais s’atteler à aller chercher un 5e titre de meilleur buteur et égaler le record de Jean-Pierre Papin.

Avant de viser un 5e titre de meilleur joueur de Ligue 1 la saison prochaine. Car le capitaine de l’équipe de France a profité de cette soirée pour sceller son avenir à Paris. «J’ai dit que l’année prochaine je jouerais au PSG. J’ai encore un an de contrat donc je vais honorer mon contrat. Je suis très content et j’espère qu’on fera une grande année», a-t-il lâché. Mais alors que son contrat s’achèvera en juin 2024, son avenir risque une nouvelle fois d’animer la saison prochaine.