Mercato : quand Lionel Messi va-t-il choisir son futur club ?

En fin de contrat avec le PSG, qu’il va quitter à l’issue de la saison, Lionel Messi devrait choisir son futur club dans les prochains jours.

L’aventure de Lionel Messi au PSG touche à sa fin. En fin de contrat le 30 juin avec le club de la capitale, le champion du monde argentin va disputer, samedi, face à Clermont, son dernier match sous le maillot parisien. Avant de quitter la France et de tourner la page de son aventure dans la capitale. La question est désormais de savoir où il évoluera la saison prochaine. S’il est toujours en cours de réflexion, il devrait choisir son futur club dans les prochains jours, selon Mundo Deportivo.

l'arabie saoudite, les Etats-Unis ou barcelone ?

Et le septuple Ballon d’or dispose de plusieurs offres. La première émane d’Arabie Saoudite, où le club d’Al-Hilal lui aurait proposé une somme mirobolante. Certaines sources évoquent un contrat de deux ans avec un salaire de 500 millions d'euros par an, assorti de nombreux avantages en nature. S’il est à l’écoute, cette proposition n’aurait pas sa priorité. Ni même celle menant à l’Inter Miami, qui sera également prêt à faire des sacrifices pour s’attacher ses services. Car Lionel Messi souhaiterait continuer à jouer en Europe et privilégierait un retour au FC Barcelone.

Mais le club catalan, qui connait toujours des difficultés d’un point de vue économique, n’a toujours pas soumis d’offre concrète. Les dirigeants sont toujours dans l’attente d’un retour de la Liga sur la possibilité de son retour sur le plan financier. En tout cas, Xavi est déjà prêt à l’accueillir à bras ouverts. «Nous aimons Messi, bien sûr, rien n’a changé. C’est le meilleur joueur de l’histoire du football et du Barça. Cela ne veut pas dire qu’il reviendra ou qu’il ne reviendra pas. Nous verrons ce qu’il veut faire, cela dépend de lui», a déclaré l’entraîneur blaugrana.

Les problèmes rencontrés par le Barça pousseront-ils l’Argentin à rejoindre l’Arabie Saoudite ou les Etats-Unis ? Réponse imminente.