UFC : le prix mirobolant d'une carte de Jon Jones vendue aux enchères

Une carte de collection de la star de l’UFC Jon Jones a été vendue pour une somme assez incroyable lors d’une vente aux enchères.

Jon Jones est la star incontestable de l’UFC, la prestigieuse ligue américaine de MMA. Si ses combats sont suivis dans le monde entier, tous les fans rêvent d’avoir un souvenir de lui. A tel point que de nombreuses personnes se sont battues en ligne, pour avoir une carte de collection le concernant.

Le site MMA Junkie a référencé les articles en rapport avec la discipline (cartes, autographes, etc.) qui ont été le plus vendus sur eBay et une carte «Jon Jones Panini Prizm 2022 PSA 10» a été vendue à 3.499,99 dollars, soit 3.264,11 euros.

Mais «Bones», considéré comme le GOAT (le meilleur de l’histoire), n’est pas celui qui a connu la plus grosse vente. Il est battu par une autre star de l’UFC, qui n’est pourtant pas un combattant : Hasbulla Magomedov, personnalité des réseaux sociaux, a vu une carte Panini à son effigie être vendue à 7.300 dollars, soit 6.809 euros.

Autres ventes assez impressionnantes : une carte d’Islam Makhachev de 2019 (5.000 dollars, soit 4.664 dollars), une affiche dédicacée de l’UFC 100 (3.650 euros, soit 3.404 euros) et une de Conor McGregor (3.600 euros, soit 3.358 euros).

