Karim Benzema : ce que propose l’Arabie Saoudite pour que le Français rejoigne son championnat

L’Arabie Saoudite serait prêt à tout pour attirer dans son championnat Karim Benzema, qui ne serait pas insensible et réfléchirait sérieusement à quitter le Real Madrid.

Karim Benzema et Cristiano Ronaldo vont-ils se retrouver en Arabie Saoudite ? Alors que le Portugais a rejoint le club d’Al-Nassr en janvier dernier, l’attaquant français pourrait bientôt imiter son ancien coéquipier au Real Madrid et prendre la direction du pays du Golfe cet été. La Saudi Pro League ferait en tout cas tout pour convaincre l’ancien lyonnais.

Karim Benzema has received a huge, big proposal from Saudi club — Real Madrid have been informed by Benzema’s camp that he’s seriously considering that and he will decide soon. #Benzema





Real have Karim’s new deal documents ready since last year but nothing signed yet. pic.twitter.com/Rri4JJ8YYS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2023