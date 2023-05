Roland-Garros 2023 : quand et contre qui Gaël Monfils jouera-t-il son prochain match ?

Auteur d’un exploit pour son entrée en lice à Roland-Garros face à l’Argentin Sebastian Baez, Gaël Monfils s’est hissé au second tour, où il sera opposé, ce jeudi, au Danois Holger Rune.

C’est un exploit dont lui seul a le secret. Très attendu pour son entrée en lice et sa toute première night-session à Roland-Garros, Gaël Monfils a assuré le show pour renverser l’Argentin Sebastien Baez au terme d’un match d’anthologie (3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5). A bout physiquement, lui qui n’avait plus gagné le moindre match sur le circuit ATP depuis août 2022, le Français, retombé au 394e rang mondial, a trouvé des ressources insoupçonnées pour signer l'une des plus belles victoires de sa carrière. Si ce n’est la plus belle.

«Un des deux plus grands moments de ma carrière», savoure Monfils après son combat héroïque#RolandGarros pic.twitter.com/wStzQD2mLv — INFOSPORT+ (@infosportplus) May 31, 2023

«Elle est top 1 ou top 2 avec le match contre Pablo Cuevas sur le court Suzanne Lenglen (au 3e tour de Roland-Garros 2015). L’atmosphère était incroyable, les émotions étaient incroyables, le public était exceptionnel. (…) J’ai vécu un truc de dingue», a-t-il confié à l’issue de la rencontre terminée après minuit. Mais il va devoir se remettre de ses émotions et prendre soin de son corps, après avoir achevé la partie avec des crampes, pour affronter, ce jeudi, Holger Rune.

Encore en night-session ?

Car c’est un nouveau combat qui attend Gaël Monfils face au jeune Danois, tête de série n°6 et tombeur de l’Américain Christopher Eubanks au 1er tour. «Ça va être un gros match, un top 10, jeune (20 ans), qui se déplace hyper bien, en confiance. Je vais déjà essayer de bien récupérer, de bien analyser ses derniers matchs. Ça va être à moi de trouver des solutions, des ressources pour essayer de l’embêter. Je ne pars pas défaitiste mais je pars assez réaliste qu’après un gros match comme ça, je ne suis pas favori. S’il y a des opportunités, je vais essayer de bien les saisir», a-t-il déclaré.

Et pour poursuivre son aventure à la Porte d’Auteuil, il pourra encore une fois compter sur le soutien indéfectible du public. Encore night-session ? Il en a en tout cas fait la demande à la directrice du Grand Chelem Amélie Mauresmo. Reste à savoir s’il sera entendu…