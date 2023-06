Football : les secrets de Yassine Bounou pour stopper les tirs au but

Vainqueur de la Ligue Europa mercredi soir avec le Séville FC, Yassine Bounou a repoussé deux tirs au but lors de la séance cruciale. Le gardien marocain a confié son secret.

Encore une fois spectaculaire. Yassine Bounou a encore réalisé une séance de tirs au but exceptionnelle lors de la victoire du Séville FC contre la Roma ce mercredi soir (1-1, 4-1 aux t.a.b) en repoussant le tir de Gianluca Mancini avant de détourner celui de Roger Ibanez.

L’international marocain, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 avec les Lions de l’Atlas (défaite contre la France, 2-0), avait été héroïque contre l’Espagne en huitièmes de finale au Qatar en décembre dernier lors d’une séance de tirs au but exaltante. «Bono» a expliqué avoir conservé son calme après une saison en club compliquée.

«J'ai vécu beaucoup de moments comme ça et j'ai compris qu'il fallait être très calme, a expliqué le portier marocain, formé au Wydad Casablanca et passé entre autres par l’Atlético Madrid et Girona. Mes coéquipiers me l'ont aussi transmis. Félicitations à tous les garçons, à tout Séville. (…) Cette année il y a eu beaucoup d'émotions. Dans la tête, la ligne est très fine, et ça peut s'en aller. On n'analyse pas vraiment ce qui se passe. C'est pour ça que j'essaie de le prendre normalement.»

BONO ERES UN FENEMO HERMANO — Jules Kounde (@jkeey4) May 31, 2023

Sa performance de mercredi soir a d'ailleurs été saluée par ses anciens coéquipiers et amis Thibaut Courtois et Jules Koundé sur les réseaux sociaux.

A l’arrivée de José Luis Mendilibar sur le banc en mars, Yassine Bounou avait perdu sa place de titulaire au profit du croate Marko Dmitrovic. Mais en Coupe d’Europe, le technicien lui a fait confiance. Après une deuxième Ligue Europa remportée, celui qui est âgé de 32 ans prendra peut-être un nouveau départ cet été dans un autre club.