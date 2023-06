Karim Benzema : comment Cristiano Ronaldo tente de convaincre le Français de rejoindre l’Arabie Saoudite

Alors que Karim Benzema est en pleine réflexion sur son avenir, Cristiano Ronaldo tenterait de convaincre l’attaquant français de le rejoindre en Arabie Saoudite, où le club d’Al-Ittihad lui aurait proposé un contrat en or.

C’est le dossier brûlant de ce début d’été. Où jouera Karim Benzema la saison prochaine ? L’attaquant français est actuellement en pleine réflexion sur son avenir après avoir reçu une offre très importante venue d’Arabie Saoudite. Le club d’Al-Ittihad, qui vient d’être sacré champion, lui aurait proposé un contrat de deux ans avec un salaire net de 200 millions d’euros, soit 100 millions d’euros annuel. De quoi faire sérieusement réfléchir l’ancien lyonnais, qui envisagerait de quitter le Real Madrid qu’il avait rejoint à l’été 2009.

Des renseignements sur le championnat

Et pour mener à bien sa décision, il aurait échangé à plusieurs reprises avec Cristiano Ronaldo, avec lequel il a évolué pendant plusieurs années en Espagne et qui a rejoint le club rival Al Nassr en janvier dernier. Le quintuple Ballon d’or lui aurait notamment donné des renseignements sur le championnat saoudien et mais aussi sur la vie au sein du pays du Golfe.

Les arguments avancés par le Portugais semblent avoir convaincu Karim Benzema. L’attaquant tricolore (35 ans), désireux de signer un dernier gros contrat avant la fin de sa carrière, aurait décidé de tenter l’aventure et devrait annoncer son choix dans les prochaines heures ou jours. Une cérémonie en son honneur serait même prévue, dimanche, à Santiago Bernabeu en marge du dernier match de la saison contre l’Athletic Bilbao.