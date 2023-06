Ligue Europa : l’énorme coup de sang de José Mourinho contre les arbitres après la défaite de la Roma en finale (vidéo)

José Mourinho, entraîneur de l’AS Roma, s’en est pris aux arbitres de la finale de la Ligue Europa, ce mercredi soir, après la défaite de son équipe contre Séville.

Le «Mou» a pété les plombs. Le technicien portugais, qui a perdu sa première finale européenne mercredi soir, a lancé des propos injurieux aux arbitres de la finale de la C3 perdue par la Roma contre le Séville FC (1-1, 4-1 aux t.a.b.).

Alors qu’il était en passe de remporter un septième trophée européen et de réaliser un incroyable doublé avec les Romains, après avoir gagné la Ligue Europa Conférence l’an dernier, le Portugais n’a pas décoléré et est allé insulter les officiels sur le parking du stade de Budapest.

«C’est une put*** de honte», a-t-il répété à plusieurs reprises en anglais devant les caméras de la chaîne Sportitalia. Et selon la radio espagnole Cadena Ser, il aurait également lancé des «f***ing UEFA».

José Mourinho s’était déjà emporté devant Sky Italia après la finale. «J’ai dit à mes garçons: ‘soit on sort avec la coupe, soit on sort morts’, avait-il déclaré. Nous sommes morts, à la fois de fatigue physique et mentale, mais aussi parce que c'est une défaite injuste, il y a tellement d'épisodes à raconter. Nous avons eu une grande finale, intense et virile, mais c'est injuste. L'arbitre semblait espagnol. Il n'a pas donné toute une série de cartons jaunes et la chose injuste est que Lamela, qui aurait dû prendre un deuxième carton jaune, a ensuite marqué son tir au but.»

Même son de cloche en conférence de presse devant toute la presse où il a ciblé l’arbitre de la rencontre. «On espère que Taylor, qui est un grand arbitre, ne fera que la Ligue des champions et qu'il fera des conneries comme aujourd'hui uniquement en Ligue des champions et pas en Ligue Europa, parce que nous, en Ligue Europa, nous sommes plus humbles. (…) C'était un match très dur, très haute intensité de compétitivité, où la pression se fait sentir face à une équipe qui a plus de solutions que nous, mais je dois défendre mes garçons et avoir un arbitrage comme ça dans une finale européenne c'est vraiment dur.»