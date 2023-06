Ligue 1 : le PSG annonce le départ de Sergio Ramos

Le Paris SG a annoncé, ce vendredi soir, le départ de son défenseur central espagnol Sergio Ramos, âgé de 37 ans.

À la veille de la réception de Clermont, comptant pour la 38e et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats, le club francilien a décidé de ne pas renouveler le contrat de Sergio Ramos. Le champion du monde 2010 quittera donc le Paris Saint-Germain, à l'issue de cette saison.

Le club a communiqué la nouvelle ce vendredi soir, via les réseaux sociaux.

Le Paris Saint-Germain salue très chaleureusement @SergioRamos, qui s’apprête à quitter la capitale après deux saisons passées à défendre les couleurs du Club. #MerciRamos — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 2, 2023

Le joueur a réagi sur les réseaux, et a tenu à saluer le club et les supporters. «Demain sera un jour spécial, demain je dis au revoir à une autre étape de ma vie, au revoir au PSG. Je ne sais pas dans combien d'endroits on peut se sentir chez soi mais, sans aucun doute, grâce au PSG, à ses supporters et à la ville, Paris est pour moi un de ces endroits», a-t-il écrit.

Mañana será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al @PSG_espanol.



No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí. pic.twitter.com/961LqCYvQc — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 2, 2023

Un départ plutôt surprenant, étant donné que la tendance était plutôt à une prolongation de contrat ces dernières semaines, selon plusieurs sources.