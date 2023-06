Karim Benzema : le jour où José Mourinho l’avait qualifié de «chat» au Real Madrid

Alors qu’il disputera ce dimanche son dernier match au Real Madrid en légende, Karim Benzema a eu des débuts compliqués en Espagne notamment lors du passage de José Mourinho en 2011.

D’un chat à une légende. Avant de devenir l’attaquant star du Real Madrid, qu’il va quitter après 14 saisons, Karim Benzema a souvent été critiqué et avait même été qualifié de «chat» par le technicien portugais.

«Si vous n’avez pas de chien pour chasser avec vous et que vous avez un chat, vous devez y aller avec un chat. On ne peut pas sortir seul. On ne chassera pas bien, mais on chassera quand même», avait ainsi lancé Mourinho, l'entraîneur de Madrid, lors d’une conférence de presse après que son joueur ait éprouvé d’énormes difficultés dans plusieurs rencontres.

«j’ai pété un câble»

Arrivé en 2009 de l'Olympique Lyonnais, «KB9» avait très peu goûté cette attaque et lui avait fait savoir. Comme il l’avait confié à Canal+.

«On a toujours eu une bonne relation. Mais après, il y a eu des expressions, des interventions qui n’étaient pas forcément bien placées, avait expliqué le natif de Bron dans le reportage «Le K Benzema» de Canal +. Il parlait de chat, de chien, de pas mal de choses dans la presse. J’avais l’impression que ça le faisait rire. Même si c’est quelqu’un que je respecte, au bout d’un moment, j’ai pété un câble.»

Agé à l’époque de 23 ans, le Français avait été frappé à la porte du bureau de José Mourinho pour s’expliquer.

«Je lui ai dit ce que j’avais à lui dire. Ça a pris une heure, se rappelle-t-il. Je suis un joueur de foot. T’es mon entraîneur, je te respecte. Respecte-moi en tant que joueur. Et à partir de ce moment-là, il n’y a plus eu de chat, de chien ou je ne sais pas quoi (…) Je suis timide mais si tu te moques de moi, je vais te voir direct. Je garde beaucoup en moi et quand tu parles, c’est vrai que c’est mieux.» A partir de là, tout a changé pour Karim Benzema.