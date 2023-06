Karim Benzema : le palmarès historique du Français avec le Real Madrid

Karim Benzema, qui va quitter le Real Madrid comme annoncé ce dimanche 4 juin, s’est offert un palmarès tout simplement hors norme depuis son arrivée en Espagne.

A jamais le Nueve du Real. Arrivé en 2009 en provenance de l'Olympique lyonnais, son club formateur, Karim Benzema a gravi les échelons et passé les critiques pour s'imposer comme le meilleur 9 de l'histoire des Merengues, mais aussi s'offrir une panoplie de titres, à commencer par ses 5 Ligues des champions.

Celui qui pourrait rejoindre l'Arabie saoudite dans les prochains jours a remporté un total de 25 titres avec le Real Madrid, record du nombre de trophées décrochés à égalité avec Marcelo. Dans le détail, en plus des Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022), le natif de Bron (35 ans) repart de Madrid avec 4 championnats d'Espagne (2012, 2017, 2020, 2022), 3 Coupes du Roi (2011, 2014, 2023), 4 Supercoupes d’Espagne (2012, 2017, 2019, 2022), 4 Supercoupes de l’UEFA (2014, 2016, 2017, 2022) et 5 Coupes du monde des clubs (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

De passeur pour CR7 à patron du Real

Sans oublier que, sur le plan individuel, «KB9» s'est aussi illustré. Ballon d’Or 2022, il a également été élu joueur de l’année UEFA la même année et Golden Player. Il a en outre été élu joueur français de l'année en 2011, 2012, 2014, 2021, 2022 et 2023, en plus de plusieurs autres récompenses.

Mais c’est aussi et surtout en termes de buts qu’il s’est mis en valeur : meilleur buteur de la Ligue des champions 2021-2022 (15 buts), meilleur buteur sur une année civile de la Ligue des champions 2022 (10 buts), Trophée Pichichi (meilleur buteur en Espagne) en 2021-2022. Et il est actuellement le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des champions (90) et le meilleur buteur français de l'histoire toutes compétitions confondues.

Celui qui aura été le pourvoyeur de ballons de Cristiano Ronaldo pendant des années, avant donc de prendre le rôle de capitaine par son ancienneté, aura notamment connu 7 entraîneurs : Manuel Pellegrini, José Mourinho, Carlo Ancelotti (deux fois), Rafael Benitez, Zinédine Zidane (deux fois), Julen Lopetegui et Santiago Solari.

