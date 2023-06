NBA : la nouvelle montre luxueuse et très particulière de LaMelo Ball fait parler sur les réseaux sociaux

LaMelo Ball, star NBA qui évolue aux Charlotte Hornets, a reçu une toute nouvelle montre de luxe très originale… qui n’a pas manqué de faire parler sur les réseaux sociaux.

Un goût très particulier. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle montre de LaMelo Ball a été partagée par son créateur. Très luxueuse, elle est toutefois assez particulière puisqu’elle est fournie de nombreux détails. De quoi faire réagir.

Créée par le joaillier ZoFrost and Co., habitué à fabriquer pour les sportifs, ce bijou est une pièce unique en son genre.

Yeah it’s something alright…something that belongs in the trash

— Cory (@MiamiCory) June 4, 2023