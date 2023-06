Roland-Garros 2023 : combien de joueurs français reste-t-il (réellement) avant le début de la deuxième semaine ?

Avant le début de la 2e semaine, ce dimanche, il n'y a plus aucun joueur français dans les tournois masculins et féminins de Roland-Garros, mais des Tricolores sont toujours engagés dans d'autres tableaux.

Zéro pointé. Depuis l’élimination d’Arthur Rinderknech au 2e tour de Roland-Garros 2023, contre l’Américain Taylor Fritz et avant le début de la 2e semaine, ce dimanche, il n’y a plus ancun Français dans les tournois masculins et féminins, mais il reste encore quelques tricolores engagés dans d’autres tableaux.

La paire française Sadio Doumbia-Fabien Reboul est toujours en compétition pour remporter le double masculin. Dans le tableau du double féminin, trois Françaises peuvent être sacrées. La paire Alizé Cornet-Diane Parry est actuellement au 3e tour de la compétition, tandis que Kristina Mladenovic et sa coéquipière chinoise Shuai Zhang doivent encore jouer leur match comptant pour le 2e tour.

Pour ce qui est du double mixte, ils sont encore deux à pouvoir remporter le tournoi. Fabrice Martin et Nicolas Mahut sont engagés avec une joueuse de nationalité étrangère. D'ailleurs, ils vont s'affronter, ce dimanche, lors du deuxième tour de la compétition.

Concernant le simple juniors masculin, ils sont dix engagés au 1er tour, qui commence ce dimanche 4 juin avec Andea M'Chich, Loan Lestir, Paul Barbier Gazeu, Loann Massard, Tiago Pires, Thomas Faurel, Leo Raquillet, Arthur Gea, Théo Papamalamis et Antoine Ghibaudo.

Dans le tournoi junior féminin, elles sont neuf au départ de ce Roland-Garros : Daphnée Mpetshi Perricard, Astrid Lew Yan Foon, Yaroslava Bartashevich, Sarah Iliev, Eleejah Inisan, Jenny Lim, Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, Margot Phantala et Lucie Pawlak.