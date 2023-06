Arabie saoudite : Benzema, Messi, Ronaldo, Lloris… Ces salaires mirobolants offerts pour attirer les stars du football

L’Arabie saoudite n’hésite pas à offrir des salaires mirobolants pour attirer dans son championnat de grandes stars du football, comme Cristiano Ronaldo et bientôt Karim Benzema ainsi que Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo a ouvert la voie. Le Portugais a été la première grande star du football, en janvier dernier, à se laisser tenter par l’aventure en Arabie saoudite. Mais il pourrait bientôt être rejoint par d’autres. Karim Benzema devrait s'engager dans les prochains jours avec le club d’Al-Ittihad, alors que Lionel Messi pourrait lui porter le maillot d’Al-Hilal la saison prochaine. Luka Modric, Hugo Lloris, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, N’Golo Kanté, Angel Di Maria ou encore Roberto Firmino pourraient également être amenés à évoluer au sein de la Saudi Pro League dans un avenir proche.

Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!





Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.





Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023