Football : un international algérien placé en garde à vue pour «tentative de meurtre» sur sa sœur de 15 ans

Interpellé la nuit dernière au domicile familial, situé dans les Yvelines, un international algérien, dont le nom n’a pas filtré, a été placé en garde à vue pour «tentative de meurtre» sur sa sœur de 15 ans.

Il profitait de quelques jours de repos au domicile de ses parents. Un international algérien a été interpellé, dans la nuit de dimanche à lundi, dans les Yvelines (78), et placé en garde à vue à Trappes pour «tentative de meurtre» sur sa sœur de 15 ans, a révélé Le Parisien. Si les circonstances et les raisons sont encore floues, le footballeur aurait eu une dispute avec la jeune fille. Tous deux en seraient venus aux mains et le joueur, âgé de 31 ans, aurait tenté d’étrangler l’adolescente.

Cette dernière aurait, elle-même, averti la police, qui a constaté la présence de traces rouges autour du cou et de griffures sur ses avant-bras. Alors que le joueur a été placé en garde à vue pour éviter qu’il prenne la fuite et pour être auditionné afin de faire toute la lumière sur cette affaire, la jeune fille n’aurait toujours pas déposé plainte comme il avait été demandé, a précisé Le Parisien.

Si l’identité du joueur n’a pas filtré, il aurait été formé au PSG et aurait joué à Lyon avant d’évoluer en Italie, ainsi qu’aux Emirats arabes unis, en Belgique et en Allemagne. A l’heure actuelle, il jouerait au Qatar au sein du club d’Al-Gharafa SC, qu’il a rejoint libre en août dernier. Il compterait également 19 sélections avec l’équipe d’Algérie.