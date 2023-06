MMA : la vidéo impressionnante d'un combattant qui capture un alligator de plus de 3 mètres devant une école

Un combattant américain de MMA a sauvé une école à Jacksonville en luttant contre un alligator qui se trouvait à proximité.

Des images impressionnantes. Dans la ville de Jacksonville, en Floride, Mike Dragich, combattant MMA, est intervenu il y a quelques jours pour maîtriser un alligator de trois mètres de long à proximité d’une école primaire.

Passé notamment par la Premier Fight League, une ligue amateure (à ne pas confondre avec la PFL qui récemment signé Cédric Doumbé et Francis Ngannou), l’Américain de 33 ans est parvenu à capturer l’animal avant qu’il ne cause des dommages. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

MMA fighter Mike Dragich wrestled a 10-Foot alligator outside of a Florida school pic.twitter.com/OquALDsae5 — Daily Loud (@DailyLoud) June 2, 2023

Comme on peut le voir, Dragich a d’abord tenté d’attraper l’alligator par la queue, mais en vain. Il l’a accroché à une perche et l’a maîtrisé avec l’aide des pompiers et des sauveteurs.

«Je l’ai déjà dit, j’avais l’impression d’être Batman, pour de vrai. Je me présente, je fais mon job et je m’en vais, a déclaré Dragich à Fox 35. Il y a eu beaucoup de commentaires disant que j’avais l’air de Stone Cold (alias Steve Austin, le célèbre catcheur américain, ndlr) en m’approchant de cet alligator.»

Mike Dragich possède un bilan de 2 victoires pour 2 défaites en quatre combats MMA.

