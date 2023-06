PSG : dans quel état se trouve Sergio Rico, une semaine après son terrible accident ?

Une semaine après son terrible accident de cheval, survenu le 28 mai en Andalousie (Espagne), Sergio Rico est toujours hospitalisé à l’hôpital universitaire de Séville.

L’inquiétude est toujours aussi grande. Un peu plus d’une semaine après son terrible accident de cheval, survenu le dimanche 28 mai en Andalousie (Espagne), Sergio Rico est toujours hospitalisé à l’hôpital universitaire de Séville. Et l’état de santé du gardien du PSG (29 ans) n’a pas beaucoup évolué et demeure préoccupant.

Un prochain bulletin mercredi

«Sergio Rico reste stable sans changement significatif à signaler. Son état général reste grave. Il reste admis aux soins intensifs sous sédation», a indiqué dans un communiqué l’établissement, où il est «suivi et soigné de manière multidisciplinaire par l’équipe de médecine intensive et par d’autres spécialistes». Un prochain bulletin sur son état de santé devrait être communiqué mercredi.

Dans ce moment douloureux, Sergio Rico peut compter sur le soutien de ses proches et du club parisien. A l’occasion du dernier match de la saison, samedi, face à Clermont au Parc des Princes, le PSG lui a rendu plusieurs hommages avec notamment des maillots floqués à son nom pendant le match et lors des célébrations du titre de champion de France, ainsi qu’avec un portrait géant installé dans le rond central puis dressé à la 16e minute (comme son numéro de maillot). Les supporters parisiens ont également entonné des chants à sa gloire pendant une grande partie de la rencontre.

Sergio Rico a été sérieusement touché à la tête après un accident entre son cheval et une calèche, alors qu’il effectuait un pèlerinage dans le sud de l’Espagne à l’occasion de la Pentecôte.