West Ham-Fiorentina, finale de Ligue Europa Conférence : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

West Ham-Fiorentina, la finale de la Ligue Europa Conférence, a lieu ce mercredi 7 juin. Voici le programme TV complet de cette rencontre.

West Ham et la Fiorentina s’affrontent mercredi à Prague pour mettre fin à 60 ans de disette de titre continental, et le droit de disputer la C3 la saison prochaine (21h sur Canal+Foot). Il faut dire que l’armoire aux trophées des deux clubs a pris la poussière depuis leur dernier titre européen, chacun dans la défunte Coupe des clubs champions : 1961 pour la Fiorentina, 1965 pour West Ham.

«Un trophée, c'est un trophée. Si on la gagne, on sera aussi content que si on avait gagné la Ligue des champions, a assuré à l'AFP le Français de la ‘Fio’ Jonathan Ikoné. Il faut se dire ça, et l'aborder comme si c'était le plus grand des trophées. La saison a été très correcte, puisqu'on a atteint deux finales. On a perdu la première (Coupe d'Italie contre l'Inter Milan, 1-2), mais on peut encore finir en beauté.»

Cette finale, disputée à l'Eden Arena, «sera un sommet pour de nombreux joueurs, et ce sera certainement le match le plus important de ma carrière», a de son côté affirmé l'ailier de West Ham Jarrod Bowen.

Programme TV

West Ham-Fiorentina

Finale de Ligua Europa Conférence

Mercredi 7 juin 21h sur Canal+Foot