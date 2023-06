24 Heures du Mans : quels sont les champions du monde de Formule 1 à avoir également remporté la course mythique ?

Considérée comme l'une des courses les plus prestigieuses au monde, les 24 Heures du Mans dépassent largement les frontières de l’endurance. Et de nombreux pilotes d’autres catégories espèrent un jour décrocher un succès dans la Sarthe. Voici la liste de ceux qui cumulent à la fois un sacre en Formule 1 et aux 24 Heures du Mans.

C'est l'étape reine du championnat du monde d’endurance. Les 24 Heures du Mans suscitent le désir chez la majorité des pilotes du monde entier. Même pour certains pilotes de Formule 1, lever les bras dans la Sarthe est un rêve. Un graal aussi convoité que redouté, tant cette course est exigeante. Cependant, certains sont parvenus à faire coup double, en s’imposant à la fois en Formule 1 et au Mans. Parmi eux, cinq sont même champions du monde de F1.

Mike Hawthorn

Mike Hawthorn, vainqueur de la 23e édition des 24 Heures du Mans en 1955. (AFP)

Mike Hawthom est le premier pilote à avoir remporté un titre en Formule 1 et une victoire au Mans. Le Britannique a remporté son succès dans la Sarthe en 1955, une édition marquée par le terrible accident de la Mercedes-Benz 300SLR de Pierre Levegh, qui coûtera la vie à son pilote et à plus de 80 spectateurs placés sur le bord de la route.

Trois ans plus tard, il est devenu champion du monde de F1. Même s'il n'a empoché qu'une seule victoire contre quatre pour Stirling Moss, il a fini plus de courses que son compatriote britannique et il a été titré, sur Ferrari, pour un point.

Phil Hill

L’Américain Phil Hill avait fait du Mans sa priorité, et a entretenu une histoire mouvementée avec cette course. En quatorze participations, il comptabilise trois succès, mais aussi onze abandons. En 1961, il a été sacré champion du monde F1 au volant de la Ferrari 156 à nez de requin, la même année qu’une de ses victoires au Mans.

Jochen Rindt

Jochen Rindt décroche sa dernière victoire en Allemagne. (PictureAlliance / Icon Sport)

En 1970, l’Autrichien Jochen Rindt a remporté cinq des neuf courses de Formule 1 auxquelles il a participé. Mais à quatre Grand Prix de la fin de saison, il s'est tué lors d’une séance d’essai à Monza (Italie). Les points engrangés lui ont toutefois permis de devancer Jacky Ickx de cinq points, faisant de Rindt le seul et unique champion du monde à titre posthume de l’histoire de la Formule 1.

Cinq ans avant sa disparition, sa deuxième participation au Mans a été la bonne. En 1965, au volant d'une Ferrari 250 LM, et au côté de Masten Gregory, ils ont franchi la ligne d'arrivée avec cinq tours d'avance sur la deuxième place, et huit sur la troisième.

Graham Hill

Graham Hill au volant de sa Lotus championne du monde. (Hoch Zwei / Icon Sport)

Illustre figure du sport automobile, Graham Hill est le seul homme à détenir la Triple couronne : victoires aux 500 miles d'Indianapolis, aux 24 Heures du Mans et au Grand Prix de Monaco de Formule 1.

Après l’avoir emporté en principauté en 1963, la même année que son second sacre, «Monsieur Monaco» (vainqueur à 5 reprises), s’est imposé en Rookie à Indianapolis en 1966. Et il a dû attendre 1972 et sa dixième participation dans la Sarthe pour glaner le dernier joyau de la couronne.

Fernando Alonso

Fernando Alonso est double champion du monde de F1 et double vainqueur dans la Sarthe. (Xpb / Icon Sport)

Sacré champion du monde de Formule 1 en 2005 et 2006, Fernando Alonso a ensuite connu des résultats en dent de scie, de Ferrari à Aston Martin, en passant par McLaren. Des saisons délicates qui ont poussé l’Espagnol à élargir ses objectifs, avec en point de mire la Triple couronne.

Après des échecs à Indianapolis, Alonso s'est concentré sur les 24 Heures du Mans, avec Toyota. Aux côtés des expérimentés Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima, il a remporté deux fois la course en 2018 et 2019, ce qui lui a permis de relancer sa carrière par la même occasion.

D'autres pilotes de Formule 1 ont également remporté les 24 Heures du Mans. Parmi eux, des Français comme Maurice Trintignant et Didier Pironi, ou encore Jacky Ickx, qui a gagné huit courses de F1 et s'est imposé six fois au Mans.