Arabie saoudite : N’Golo Kanté rejoint Karim Benzema à Al-Ittihad

N’Golo Kanté, international français, va s'engager ce mercredi 7 juin avec le club saoudien d’Al-Ittihad, qui a recruté Karim Benzema mardi.

Et un autre international tricolore. Le club saoudien d’Al-Ittihad, qui a officialisé l’arrivée mardi de Karim Benzema, va s'offrir un autre Français : N’Golo Kanté. Le milieu de terrain doit s'engager pour deux saisons, selon une source interne du club citée par l'AFP.

Le champion du monde 2018 avec l’équipe de France quitte Chelsea, qu’il avait rejoint en 2016 après son titre de champion d’Angleterre avec Leicester. Durant sept saisons, l’international français (53 sélections) aura décroché la Premier League (2017), la FA Cup (2018), la Ligue Europa (2019), la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs (2021). Sa saison dernière a été marquée par de nombreuses blessures qui l’ont tenu éloigné des terrains.

Agé de 32 ans, N’Golo Kanté devrait évoluer sous le maillot des Tigres jaune et noir lors des deux prochaines saisons (et une troisième en option) et percevoir un salaire de 100 millions d'euros annuels.

Pour rappel, Al-Ittihad, récent vainqueur du championnat saoudien devant Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, avait officialisé, mardi, la signature de Karim Benzema (35 ans) pour les trois prochaines saisons.