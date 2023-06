Basket : la finale Boulogne-Levallois contre Monaco à Roland-Garros

Roland-Garros va accueillir le match 3 (et éventuellement le 4 si besoin) de la finale du championnat de France de basket qui opposera Boulogne-Levallois, le club de Victor Wembanyama, à Monaco.

Un final en apothéose. Les Metropolitans 92 vont disputer le match 3 et éventuellement le match 4 de la finale du championnat de France à Roland-Garros.

Le club de Boulogne-Levallois avait en effet promis un cadre totalement original à ses fans avant le départ de son prodige Victor Wembanyama pour la NBA. Les deux matchs sont programmés le jeudi 15 juin et le samedi 17 juin.

«En organisant ses rencontres des Finales au stade Roland-Garros, les Metropolitans 92 ont eu de nouveau, après l’Accor Arena deux fois, l’audace et la volonté de proposer à un maximum de spectateurs dans les meilleures conditions d’assister à l’apothéose de la Betclic Elite», a confié Alain Béral, Président de la Ligue Nationale de Basket.

«Ces délocalisations organisées chaque saison par Paris Basketball (à trois reprises cette saison, à Roland Garros puis l’Accor Arena), Nanterre 92 (à la Paris La Défense Arena) sans oublier Fos Provence Basket (qui joue régulièrement à Marseille au Palais des sports, avec un record cette année à plus de 6.000 spectateurs) montrent que nos clubs sont ambitieux mais surtout de plus en plus structurés pour organiser de telles rencontres dans des Arenas de plus de 10.000 places ; le spectacle de basket (et plus) que nous proposons y trouve des écrins très adaptés à notre beau sport collectif», a-t-il ajouté.

Paris Basketball a renoué avec la grande tradition du basket au stade Roland-Garros cette saison en jouant sa rencontre de la 5e journée de championnat sur le Court Central Philippe-Chatrier, où 10.424 spectateurs avaient pris place pour voir la victoire de l’AS Monaco face à Paris. Sans oublier que le stade Roland-Garros fût un stade mythique pour le basket, accueillant huit finales de Championnat de France entre 1934 et 1948.