Koh-Lanta : pourquoi Julie Debever a mis un terme à sa carrière à cause du jeu télévisé

Éliminée de Koh Lanta, à l’issue de l’épreuve d’orientation, Julie Debever est revenue, dans Le Parisien, sur son aventure, qui a précipité la fin de sa carrière de footballeuse professionnelle.

La fin d’une aventure. A la télé comme sur les terrains. Participante de la dernière saison de l’émission Koh-Lanta, Julie Debever (35 ans), qui a été éliminée à l’issue de l’épreuve d’orientation, a décidé, la semaine dernière, de mettre un terme à sa carrière de footballeuse professionnelle. Un choix lié à sa participation au jeu télévisé. Car après plus d’un mois passé à l’autre bout du monde, dans des conditions éprouvantes, entre manque de sommeil et de nourriture, elle a eu beaucoup de mal à renouer avec son niveau physique.

«J’avais des jambes en guimauve. J’avais perdu tous mes muscles, quand je courais je sentais que je vacillais un peu», a confié, au Parisien, la défenseure de Fleury 91, qui a eu besoin de trois mois pour récupérer de son aventure. Face à ses difficultés, l’internationale tricolore (3 sélections), qui avait profité de l’intersaison l’été dernier pour participer au tournage, a pris la décision de raccrocher les crampons.

Une autre vie à construire

«C’est ce qui a précipité aussi la fin de ma carrière, que j’ai annoncée la semaine dernière. Ce retour a été beaucoup trop long et en plus je me suis fait mal au genou en janvier. Même si avant de partir sur Koh-Lanta, je savais que j’étais plus proche de la fin de ma carrière que du début», a-t-elle indiqué. Les bons résultats de son équipe, qui a terminé la saison à la 4e place, l’ont également empêchée de jouer régulièrement.

«Tout ça m’a fait prendre conscience qu’il était préférable que je mette un terme à ma carrière», a-t-elle déclaré à TF1. Et elle n’a aucun regret. «S’arrêter à 35 ans, c’est une belle carrière. Et j’ai d’autres projets après, comme construire une famille avec ma compagne. C’est tout aussi beau», a-t-elle conclu. Prête à se lancer donc dans une nouvelle aventure.