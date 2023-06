24 Heures du Mans : les 10 chiffres marquants de la course mythique

Avant la 91e édition, ce week-end, des 24 Heures du Mans, celle du centenaire pour la course mythique, voici les 10 chiffres marquants de cet événement légendaire.

Depuis 1923, les meilleurs pilotes de la planète se retrouvent dans la Sarthe pour y disputer les 24 Heures du Mans, une des plus grandes courses du monde. Etape reine du calendrier du championnat d'endurance, elle a été le théâtre de moments mythiques.

3'14"791

C'est le temps du tour le plus rapide réalisé sur le circuit des 24 Heures du Mans. Il a été réalisé par le Japonais Kamui Kobayashi au volant d’une Toyota TS050 Hybrid, lors des qualifications du jeudi, en 2017. Sur ce tour, sa vitesse moyenne était de 251,882 km/h.

6

C'est le plus faible total de voitures qui ont vu l'arrivée lors d'une même édition. Un record qui remonte à 1931. L'an passé, 53 voitures ont été classées. C'est également un record, avec seulement 8 abandons sur problème mécanique et un équipage non-classé.

7

C'est le nombre de marques qui peuvent prétendre à la victoire dans cette édition du centenaire des 24 Heures du Mans. La catégorie Hypercar, entrée en vigueur en 2021, permet une plus grande concurrence. Ainsi, Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac, Glickenhaus et Vanwall s'afffronteront pour une victoire de prestige.

9

C'est le record de victoires détenu par un seul et même pilote. Il est à mettre au crédit du Danois Tom Kristensen, surnommé «Monsieur Le Mans». Il affiche un taux de réussite de 50% dans l'épreuve, avec 9 succès en 18 participations.

19

C'est le nombre de succès décrochés par un seul constructeur dans la Sarthe. Porsche détient ce record, en soixante-douze ans de participation. La firme allemande cumule également plus de 50 podiums. Derrière, Audi cumule 13 victoires et Ferrari 9.

33

C'est le nombre record de participations pour un seul pilote. Il est à l'actif du Français Henri Pescarolo. Entre 1966 et 1999, il a remporté l'épreuve à quatre reprises. Il compte également 12 participations en tant que patron de sa propre équipe.

100

Cette édition est marquée par le 100e anniversaire de la course. L'histoire a commencé en 1923 avec une victoire des Français André Lagache et René Léonard. Depuis, elle a eu lieu chaque année, excepté en 1936 à cause de grèves dans l'industrie automobile, ainsi que de 1940 à 1948 en raison de la Seconde Guerre mondiale et de la période de reconstruction qui a suivi.

196

C'est le nombre de pays dans lesquels sont diffusés les 24 Heures du Mans. Cet événement planétaire suscite l'intérêt du monde entier, et le nombre de téléspectateurs pourrait atteindre des sommets pour cette édition du centenaire.

405 km/h

C'est la vitesse maximale enregistrée sur le tracé sarthois. Une vitesse atteinte en 1988 par Roger Dorchy sur sa WM Peugeot 88, à une époque où la ligne droite des Hunaudières se parcourait pleine charge durant 5,4 km. Depuis, deux chicanes ont été installées, rendant ce record quasi imbattable.

5.410,713 km

C'est la plus grande distance parcourue en 24 heures, par l’Audi R15+ TDI de Romain Dumas, Timo Bernhard et Mike Rockenfeller lors de sa victoire en 2010. Une distance équivalente à 397 tours de circuit.