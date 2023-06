Cristiano Ronaldo : la nouvelle entreprise originale du Portugais

Cristiano Ronaldo a lancé, ce mercredi, à Madrid (Espagne), son nouveau business avec une marque d’eau minérale naturelle baptisée «URSU 9».

Cristiano Ronaldo n’est pas seulement un grand football. C’est aussi un businessman. Le Portugais a lancé, ce mercredi, à Madrid (Espagne), sa marque d’eau minérale naturelle. Baptisée «URSU 9» et vendue au prix de 0,79 euros (1,5 L), elle est fabriquée par Aguas Minerales de Avila, au nord-ouest de la capitale espagnole, et se positionne comme une eau à haute teneur alcaline, permettant de compenser l’acidification de l’organisme.

Lors du dernier Euro, Cristiano Ronaldo s’était notamment distingué en conférence de presse en dissimulant deux bouteilles de Coca-Cola positionnées devant lui avant de les remplacer par une bouteille d’eau. «De l’eau ! Pas de Coca-Cola», avait-il lancé.

