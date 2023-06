«Je n’étais pas heureux» : Lionel Messi très affecté par son passage au PSG

Dans la foulée de l’annonce de sa volonté de rejoindre l’Inter Miami (Etats-Unis), Lionel Messi est revenu sur ses deux saisons passées au PSG, dont il ne gardera pas un grand souvenir.

Il ne gardera pas un bon souvenir de son passage au PSG. En marge de l’annonce de son choix de rejoindre l’Inter Miami (Etats-Unis), Lionel Messi a évoqué ses deux saisons dans la capitale. Et le champion du monde argentin a dressé un bilan très terne de son aventure parisienne. «La vérité est que la première année a été très difficile, pour différentes raisons», a-t-il confié dans un entretien accordé à Sport et Mundo Deportivo. En cause notamment, un départ de Barcelone difficile à digérer ou encore des difficultés d’adaptation à sa nouvelle vie, ainsi qu’à sa nouvelle équipe et une blessure à gérer.

Une nouvelle vie à miami

La deuxième avait mieux commencé. Mais au retour de la Coupe du monde, remportée avec l’Argentine, il a à nouveau rencontré des difficultés, même s’il a terminé la saison meilleur passeur de Ligue 1 (avec 16 passes décisives) et inscrit 21 buts toutes compétitions confondues. «La deuxième année, les six premiers mois, je me suis senti très, très bien, très à l’aise au club, dans la ville, avec ma famille. Au milieu, il y a eu la Coupe du monde qui a marqué un peu toutes les équipes, la saison, avec une compétition aussi importante au milieu pour la première fois. Je pense que cela a beaucoup conditionné la saison», a déclaré le septuple Ballon d’or.

Et il préfère désormais tourner la page. «J’espérais finir autrement, mais bon, ça a été deux années difficiles pour moi en général, mais elles sont derrière moi maintenant», a-t-il ajouté avant d’aller plus loin. «Ce sont deux années où je n’ai pas été heureux, je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille», a affirmé l’ancien Barcelonais, qui a été sifflé à plusieurs reprises par une partie du public parisien.

Tout cela à pousser Lionel Messi à traverser l’Atlantique et rejoindre les Etats-Unis. «C’est aussi ce qui a motivé ma décision, pour renouer, entre guillemets, avec ma famille, avec mes enfants, et profiter du quotidien. J’ai eu la chance de tout réussir dans le football et maintenant cela va un peu plus loin que l’aspect sportif», a indiqué Lionel Messi, qui a donc choisi Miami, où l’attend une nouvelle vie loin de Paris.