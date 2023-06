Lionel Messi : quel salaire l’Argentin va-t-il toucher à l’Inter Miami ?

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi a décidé de prendre la direction des Etats-Unis et de l’Inter Miami, où il devrait toucher un salaire plus élevé qu’à Paris.

Entre l’Arabie saoudite, le FC Barcelone et l’Inter Miami, Lionel Messi a fait son choix. En fin de contrat avec le PSG, l’Argentin a opté pour les Etats-Unis, où il va découvrir un 3e championnat avec la Major League Soccer. Il a ainsi repoussé les avances saoudiennes, qui avaient pourtant de quoi faire réfléchir. Le club d’Al-Ittihad semblait prêt à lui proposer un salaire net de 400 millions d’euros par saison. Certaines sources avaient même évoqué des émoluments annuels de 500 millions d’euros sur trois ans.

Un salaire plus important qu'à paris

Malgré cette offre, et face aux réticences de sa femme, qui n’était pas attirée par l’Arabie saoudite, le septuple Ballon d’or a fini par décliner la proposition, qui aurait fait de lui le sportif le mieux payé au monde, et fait part de sa volonté d’évoluer à l’Inter Miami. S’il touchera beaucoup moins de l’autre côté de l’Atlantique, il ne sera pas mal loti.

Alors que des détails doivent encore être réglés avec la franchise de David Beckham, il devrait toucher un salaire compris entre 50 et 60 millions d’euros par an. Un salaire supérieur à celui qu’il percevait à Paris, qui était de 30 millions d’euros net par saison. Et il est possible grâce à la «loi Beckham», permettant aux clubs de MLS de donner à trois joueurs le salaire de leur choix sans dépasser le «salary cap» (5 millions d’euros pour chaque équipe).

Mais ce n’est pas tout. Le champion du monde argentin aurait négocié une part des revenus générés par les nouveaux abonnés au MLS Season Pass (sur AppleTV+), ainsi qu’une part de toute augmentation des bénéfices résultant de son implication en Major League Soccer. Preuve qu’il n’a pas forcément perdu au change sur le terrain financier.