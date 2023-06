UFC - Nassourdine Imavov : «Sean Strickland a beaucoup parlé... Il faut absolument que je le recombatte»

Nassourdine Imavov, combattant de MMA, affronte dans la nuit de samedi 10 à dimanche 11 juin Chris Curtis à l’UFC 289. Alors qu’il reste sur un revers, le Français s’est confié à CNEWS avant ce retour dans l’octogone.

Comment vous sentez-vous à l’approche de ce retour dans l’octogone ?

Je me sens très bien, je me sens très très bien. La préparation s'est bien passée. Il n’y a pas eu trop de blessures. Après mon dernier combat (défaite contre Sean Strickland, ndlr), je me suis fait opérer donc je ne pouvais pas faire grand-chose. Mais j’ai pu travailler le haut du corps avec mon préparateur physique. On a bien bossé la force.

A la suite de votre dernière défaite, on a pu voir que vous étiez très touché. Comment se sont passés les jours qui ont suivi le combat ?

C’est clair qu’au début, j’ai été clairement touché. Il n’y a pas d’autre terme. Ça ne fait pas plaisir de vivre une telle défaite. Mais après, je me suis repris en mains. Je suis resté positif. J'ai déjà perdu mais, comme tout le monde le sait, je suis toujours revenu très, très fort derrière et une défaite ça aide énormément. J’ai appris de mes erreurs et je continue à avancer.

Face à Chris Curtis, vous allez certainement croiser Sean Strickland dans le coin de votre adversaire. Est-ce que cela joue dans la tête ?

J'essaie de ne pas faire attention mais c'est très bien qu'il soit là. C'est aussi pour ça qu’on a pris le combat. Ils sont dans le même club et sont partenaires d'entraînement et c'est une très bonne chose que lui soit là. Je suis content de combattre son ami. C’est une très bonne occasion pour moi de lui rendre la monnaie de sa pièce.

Le mental, c'est moi. C'est dans ma tête que ça se passe

Justement avez-vous fait un travail mental plus que technique ?

Les deux. Après je n’ai pas de préparateur mental. Le mental, c'est moi. C'est dans ma tête que ça se passe. Il faudra faire attention à ce qu'ils disent. Ne pas trop faire attention.

Est-ce qu'une revanche contre Sean Strickland est possible en cas de victoire ?

Bien sûr et je l'espère, je l'espère vraiment ! Comme j'ai dit, je dois rendre la monnaie. Il a beaucoup parlé, que ça soit avant et après le combat. Il faut absolument que je le recombatte. Je veux ma revanche dans notre catégorie à 84 kilos.

A Paris, en septembre ?

Pourquoi pas. Tout est possible en tout cas. Moi, j'ai mon mot à dire et je vous dirai donc après ça, ça sera à eux de décider. Mais peu importe où ça soit, à Paris ça serait parfait. Mais je ne pense pas qu'il viendra à Paris.

Il y a souvent des critiques sur les réseaux sociaux envers les combattants après des défaites. Est-ce que vous y prêtez attention ?

J’aime bien regarder mais je ne fais pas attention. J’essaie de laisser passer ça parce que mine de rien, il y a beaucoup de bons commentaires. Donc les bons, je le prends. Les mauvais, j'essaie de pas faire attention. Ce sont souvent des personnes qui ont des comptes fake, ils n’ont pas de photos, rien sur le profil et se permettent de critiquer. Et on ne sait même pas qui est derrière l'écran. Peut-être que ce sont des gamins de 10 ans. Après, j'ai pris en maturité et de l'expérience, je fais moins attention.

Est-ce que vous sentez que votre statut a changé, que vous êtes beaucoup plus connu ?

Oui, bien sûr. Aux Etats-Unis, les fans de MMA, de l'UFC ont l’air d’apprécier mon style. Je reçois énormément de messages. C'est la reconnaissance du travail, ça fait toujours plaisir. Quand je marche dans la rue à Paris, on prend des photos, on me reconnaît. Et ça, ça me fait énormément plaisir.