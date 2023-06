«Je vais rester dans ma bulle» : les confidences de Casper Ruud après sa qualification en finale

Grâce à son succès contre l’Allemand Alexander Zverev (6-3, 6-4, 6-0), lors de la deuxième demi-finale de Roland-Garros, le Norvégien Casper Ruud vient de se qualifier pour une finale de Grand Chelem pour la troisième fois en quatre ans.

Sous-estimé, mais toujours au rendez-vous. Le Norvégien Casper Ruud, 4e joueur mondial, vient de rééditer son exploit de l’an passé : se qualifier en finale de Roland-Garros. Sans faire de bruit, le norvégien a passé, sans encombres, les difficultés les unes après les autres. Surclassé par Rafael Nadal lors de la finale de l’édition 2022 de Roland-Garros (6-3, 6-3, 6-0) et défait par Carlos Alcaraz lors de la finale de la dernière édition de l’US Open (6-4, 2-6, 7-6, 6-3), Casper Ruud va tenter de remporter son premier Grand Chelem.

«Je vais essayer de jouer sans trop de pression»

«À Roland-Garros, il était difficile pour moi de croire que je pouvais battre Rafa. Aujourd’hui, ce n'était pas beaucoup plus facile. Mais j'y ai cru un peu plus. J'espère que ces deux matches m'aideront. J'espère simplement ne pas affronter un Espagnol si j'atteins une nouvelle finale de Grand Chelem. Ils savent ce qu'ils y font», avait déclaré le norvégien après la dernière finale de l’US Open.

Le tennisman de 24 ans peut déjà se satisfaire d’une chose : il n’affrontera pas un Espagnol en finale. Plus sérieusement, les statistiques ne jouent pas en faveur du Norvégien. Il n’a jamais réussi à battre Novak Djokovic en quatre confrontations et il n’a même jamais réussi à lui prendre un set. «Ce sera un défi difficile. Je ne l'ai jamais battu avant, effectivement. Je vais devoir essayer de trouver un meilleur plan de jeu, et je vais devoir sortir mon meilleur tennis, mon niveau, le niveau le plus élevé pour le battre. Je vais essayer de le faire», a déclaré le norvégien après sa victoire contre Alexander Zverev (6-3, 6-4, 6-0). «Je vais essayer de jouer sans trop de pression. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, quand j'étais sur le court, je n'ai pas trop réfléchi. Je n'ai pas trop montré mes émotions non plus, soit des bonnes, soit des mauvaises. Je vais essayer de continuer comme ça, de garder cette mentalité comme ça, cet état d'esprit pour la finale», a-t-il ajouté.

«J'arrive en pleine confiance en finale»

Une chose est sûre, le Norvégien est en grande forme. «Cette année, à Roland-Garros, c'est vraiment une série de matchs où j’ai très bien joué. J'arrive en pleine confiance en finale. Il faut que je monte encore d'un niveau si je veux pouvoir saisir cette chance. Je joue sûrement mon meilleur tennis cette année, comme je l'ai dit. Cela a été difficile, mais cela change un petit peu tout pour moi. Ça change l'aspect général de l’année», a rapporté le Norvégien devant la presse. D’ailleurs, le numéro 4 mondial a commencé la préparation de sa finale dans les minutes qui ont suivi son match contre Alexander Zverev.

«Ma préparation a déjà commencé : il y a une heure, je suis allé sur le vélo, également dans un bain de glace, pour les muscles, pour la récupération. Ça a commencé. Mentalement, je vais déjà bien dormir cette nuit. En profiter parce que le sommeil est très important. Quand on peut avoir 8, 9, 10 heures de sommeil, c'est vraiment super. Je vais essayer de faire ça. Je vais me coucher tard ce soir, c'est certain, mais demain je vais essayer de bien dormir aussi, profiter du fait que j'arrive en finale», a déclaré le Norvégien.

«Dimanche, quand je vais me réveiller, je crois que je ne vais sûrement pas trop parler, pas trop de personnes autour de moi. Je vais rester dans ma bulle. Je vais voir si j'arrive à sortir ma carte à moi. C'est vrai qu’on n'arrive pas souvent à jouer une finale de Grand Chelem, ça vaut la peine ! Je vais essayer de sortir mon meilleur tennis physiquement, mentalement aussi, et tactiquement», a poursuivi Casper Ruud. Ce dimanche 11 juin, Novak Djokovic essayera de remporter son 23e Grand Chelem, Casper Ruud son premier. Le match parait joué d’avance, mais il ne faut pas enterrer le numéro 4 mondial. Beaucoup s’en sont voulus de l'avoir fait depuis le début de la quinzaine.