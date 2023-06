24 Heures du Mans : Ferrari renoue avec la victoire pour son retour

De retour pour la première fois depuis 50 ans, Ferrari a renoué avec la victoire et remporté, ce dimanche, les 24 Heures du Mans avec la 499P n°51 devant la Toyota n°8 et la Cadillac n°2.

Un retour très remarqué. Et surtout gagnant pour Ferrari. Après 50 ans d’absence, le constructeur italien a renoué avec la victoire et remporté, ce dimanche, l’édition du centenaire des 24 Heures du Mans au terme d’une course haletante et marquée par plusieurs accidents provoqués par la pluie. La Ferrari n°51, pilotée par les Italiens Alessandro Pier Guidi et Antonio Giovinazzi ainsi que le Britannique James Calado, a mis un terme à cinq ans d’hégémonie de Toyota, en devançant la Toyota n°8 (Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa, Brendon Hartley), tenante du titre, et la Cadillac n°2 (Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook), reléguée à deux tours.

Elle est sortie victorieuse d’un duel qui a tenu toutes ses promesses avec les deux voitures qui ont régulièrement changé de position. La Toyota a passé une majeure partie de la nuit en tête avant de prendre le large en profitant d’un souci électronique de sa rivale en milieu de matinée. Mais à chaque fois, la Ferrari est parvenue à revenir, grâce à sa pointe de vitesse et des ravitaillements plus efficaces jusqu’à reprendre les commandes à l’entame des cinq dernières heures de course.

Et la victoire a pris forme pour la Scuderia quand Ryo Hirakawa a manqué un freinage et envoyé la Toyota n°8 dans une barrière. Le constructeur italien a néanmoins eu une énorme frayeur lors du dernier arrêt aux stands, à 20 minutes de l’arrivée, la Ferrari n°51 n’ayant pas réussi à redémarrer. Alors que son avance est passée à moins d’une minute, elle a finalement pu repartir pour permettre à l’écurie au cheval cabré de s’offrir un 10e sacre dans la Sarthe devant près de 300.000 spectateurs ravis du spectacle. Le premier depuis 1965.