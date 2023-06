24 Heures du Mans : le terrible crash de l’acteur Michael Fassbender (vidéo)

A quelques heures de l’arrivée des 24 Heures du Mans, l’acteur germano-irlandais Michael Fassbender a perdu le contrôle de sa Porsche, qui s’est violemment encastrée dans un mur, évitant de peu des commissaires de piste.

Il ne verra pas le final des 24 Heures du Mans. A quelques heures de l’arrivée, Michael Fassbender (46 ans) a perdu le contrôle de sa Porsche 911 à la sortie d’un virage et a violemment heurté un mur, évitant de peu des commissaires de piste à proximité. Si le célèbre acteur germano-irlandais, qui a joué dans X-Men, Inglourious Basterds ou Shame, en est sorti indemne, sa voiture a été sérieusement endommagée.

Pilote pour l’équipe Proton Competition dans la catégorie LMGTE, Michael Fassbender a ramené son bolide aux stands mais les dégâts étaient trop importants. Malgré tous les efforts des mécaniciens, il n’a pas été en mesure de repartir.

Son équipe a annoncé son abandon quelques minutes plus tard, alors que le mur de pneus a lui dû être changé. L’acteur participait pour la 2e fois à la course mythique sur le circuit sarthois, qu’il avait terminée l’année dernière.

#LeMans24 - What a drama. Michael Fassbender crashed the No. 911 #Porsche #911RSR in the Porsche curves. The @ProtonRacing car retired after 19:45 hours @24hoursoflemans pic.twitter.com/11ooVUsuUV

— Porsche Motorsport (@PorscheRaces) June 11, 2023