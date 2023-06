Boxe : Tyson Fury se fait frapper au visage par un amateur en plein entraînement (vidéo)

Tyson Fury, champion de boxe WBC et invaincu en carrière, a disputé un entraînement avec plusieurs amateurs et a été frappé au visage sans s’y attendre.

Ils ne sont pas nombreux à pouvoir se targuer de surprendre le «Gypsy King» sur un ring. Lors d’une séance d’entraînement en Thaïlande ce dimanche, Tyson Fury a été surpris qu’un fan parvienne à le toucher.

Dans une vidéo publiée sur Instagram et partagée de nombreuses fois depuis dimanche soir, on aperçoit Tyson Fury au Bangtao Muay Thai, une salle célèbre de Phuket. Il a tenu une session publique qui a forcément attiré de nombreux pratiquants et fans.

Tyson Fury accidentally gets hit with a punch to the face while staging a public sparring session and taking on all comers in Thailand today…





Plusieurs amateurs ont eu la possibilité de monter sur le ring et d’enfiler les gants pour se frotter au champion du monde des poids lourds WBC. Et l’un d’eux a même réussi à le surprendre et a touché très légèrement le «Gipsy King» lors d’un enchaînement. Amusé, Fury a alors fait mine de se retrouver dans les cordes et perdu sur le ring. De quoi faire sourire toute la salle même l'intéressé qui s'est excusé de l'avoir touché.

Agé de 34 ans, les interrogations sont toujours nombreuses autour de l’avenir de Tyson Fury (33 victoires, 1 nul, 0 défaite). Son combat tant attendu et espéré contre l’Ukrainien Oleksandr Usyk pour l’unification de toutes les ceintures des Heavyweights ne trouve aucune issue.

D’ailleurs, on parle désormais beaucoup plus de la possibilité d’un combat avec un champion de MMA comme Jon Jones (UFC) ou Francis Ngannou (passé à la PFL il y a quelques semaines). A moins que le Britannique ne décide de se lancer en Boxe Thaï après son passage en Thaïlande…

