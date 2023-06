Equipe de France : un joueur privé de voyage de noces après avoir été appelé chez les Bleus

Appelé en équipe de France pour remplacer Adrien Rabiot, Boubacar Kamara, qui s’est marié le 3 juin dernier, a été privé de voyage de noces avec son épouse Coralie.

Son voyage de noces attendra. Boubacar Kamara a été appelé en urgence en équipe de France, ce dimanche soir, par Didier Deschamps pour remplacer Adrien Rabiot (blessé au mollet) pour les deux matchs de qualification à l’Euro 2024, face à Gibraltar (16 juin) et la Grèce (19 juin). Marié depuis le 3 juin dernier, le milieu de terrain d’Aston Villa (23 ans) était sur le point de partir en lune de miel avec son épouse Coralie Porrovecchio, mais il a dû revoir ses plans.

un voyage au portugal... avec les Bleus

«Je ne sais pas si je dois rigoler ou pleurer», a posté, dans une story Instagram, la compagne de l’ancien marseillais. Alors que le couple était prêt à décoller, il a été contraint de récupérer ses bagages et de faire demi-tour.

«On était en route pour partir à notre voyage de noces, on devait arriver à Paris ce soir (dimanche) et partir demain matin (lundi). Sauf qu’il y a eu un petit imprévu parce que Boubacar a été appelé en équipe de France. Donc on a dû débarquer de l’avion, récupérer les valises, et nous voilà de retour à Marseille. Voyage reporté pour la bonne cause, mais voilà quoi…», a ajouté, dans une vidéo, la jeune femme, qui a qualifié ce contre-temps d’«aléas de vies de femmes de footeux que vous enviez tellement…»

Rappelé en équipe de France pour la première fois depuis un an, Boubacar Kamara a finalement pris la direction de Clairefontaine pour préparer les deux prochaines rencontres des Tricolores, et s’envolera en fin de semaine non pas pour son voyage de noces, mais pour le Portugal, où les Bleus doivent affronter, ce vendredi, Gibraltar.