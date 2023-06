PSG : la grosse somme que Christophe Galtier devrait toucher pour son départ

Christophe Galtier, qui ne devrait plus être entraîneur du PSG la saison prochaine, va percevoir six millions d’euros d’indemnités de départ, selon Le Parisien.

Un joli pactole. Nommé, il y a un an, à la tête du PSG, Christophe Galtier s’est vu signifier par Luis Campos, la semaine dernière, la fin de son aventure dans la capitale au terme d’une saison laborieuse malgré le titre de champion de France. Même si, pour l'heure, aucune annonce n’a encore été faite. Et alors qu’il avait encore un an de contrat, le technicien français ne partira pas les mains vides. L’ancien coach de Saint-Etienne, de Lille ou encore de Nice, qui percevait 600.000 euros brut par mois, devrait toucher un chèque de 6 millions d’euros, selon Le Parisien.

A titre de comparaison, son prédécesseur Mauricio Pochettino, qui a été nommé entraîneur de Chelsea, avait touché 10 millions d’euros au moment de son départ l'année dernière après avoir trouvé un accord avec le club parisien. En décembre 2020, Thomas Tuchel avait lui perçu entre 7 et 8 millions d’euros, alors que Laurent Blanc, remercié en 2016, avait été dédommagé à hauteur de 13 millions d’euros net.

Pour remplacer Christophe Galtier, les dirigeants parisiens sont toujours en quête d’un successeur. Et trois entraîneurs se dégagent pour s’asseoir sur le banc du PSG la saison prochaine : Julian Nagelsmann, Luis Enrique et Xabi Alonso. Le nom du futur coach parisien devrait être connu dans le prochains jours.