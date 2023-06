Athlétisme : les causes de la mort de la championne américaine Tori Bowie révélées

Un peu plus d’un mois après le décès brutal de Tori Bowie, à l’âge de 32 ans, les causes de la mort de la sprinteuse américaine ont été révélées par plusieurs médias, qui ont dévoilé le rapport d’autopsie.

Sa disparition avait bouleversé l’Amérique et le monde de l’athlétisme. Agée de 32 ans, Tori Bowie avait été retrouvée morte, au début du mois de mai, à son domicile d’Orange County (Floride). Alors que certaines rumeurs évoquaient un possible suicide, la raison de son décès brutal serait toute autre.

Selon le rapport d’autopsie, révélé ce lundi par plusieurs médias, la sprinteuse américaine, sacrée championne du monde du 100m en 2017, était enceinte de huit mois et aurait succombé à des complications liées à sa grossesse, notamment une éclampsie qui se traduit par des crises convulsives, potentiellement fatales, associées à une hypertension artérielle. L’autopsie précise également que le travail avait déjà commencé au moment de son décès.

Tori Bowie avait connu une ascension fulgurante sur les pistes d’athlétisme. Après être passée du saut en longueur au sprint en 2014, elle avait été triple médaillée aux JO de Rio (Brésil) en 2016, avec l’or sur le relais 4x100m, l’argent sur le 100m et le bronze sur le 200 m, et sacrée double championne du monde l’année suivante à Londres (Angleterre), sur 100m et 4x100m. Elle a ensuite été un peu moins en vue avant se mettre en retrait et de connaître ce destin tragique.