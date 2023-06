Manchester City : Jack Grealish ne dessoûle pas depuis le sacre en Ligue des champions (vidéos)

Connu pour ses sorties et son goût pour la fête, Jack Grealish a dignement célébré le sacre de Manchester City en Ligue des champions depuis samedi soir, jusqu’à ne plus être en état de marcher.

Il n’est jamais le dernier quand il s’agit de faire la fête. Jack Grealish l’a encore démontré depuis samedi soir et le sacre de Manchester City contre l’Inter Milan en Ligue des champions (1-0). L’international anglais, dont la réputation n’est plus à faire, a dignement célébré la victoire des Citizens à Istanbul. Sur le terrain pour commencer, puis dans les vestiaires avant que les festivités ne se poursuivent jusqu’au bout de la nuit en Turquie, avec un Jack Grealish toujours habillé en tenue de match, avec maillot, short et chaussettes, et surtout bien alcoolisé.

Jack Grealish partying in full kit at 6 AM pic.twitter.com/IAyQOhF4lC — ESPN FC (@ESPNFC) June 11, 2023

Et son taux d’alcool n’a fait qu’augmenter au fil des heures, après avoir pris la direction d’Ibiza pour un voyage express avec plusieurs de ses coéquipiers. Au moment de retourner dans le nord de l’Angleterre, l’ancien joueur d’Aston Villa était d'ailleurs dans un tel état qu’il n’était même plus en mesure de marcher. Au moment de quitter l’hôtel, il a dû être tenu par Kyle Walker, et il se serait vu proposer un fauteuil roulant par le staff de l’aéroport, d’après les médias britanniques.

Le joueur du peuple.





Jack Grealish a dû être tenu par Kyle Walker en quittant l’hôtel ce matin à Ibiza !





Le joueur anglais s’est ensuite vu offrir un fauteuil roulant par le staff à l’aéroport. pic.twitter.com/VEJyvE0m5m — MercaFoot (@MercaFoot_) June 12, 2023

Une fois de retour en Angleterre, il a été aperçu titubant à sa sortie de l'avion.

Mais cela ne l’a pas empêché de continuer à faire la fête lors de la parade dans les rues de Manchester, en avalant encore quelques gouttes (litres ?) d’alcool. «Je ne crois pas avoir dormi depuis 48 heures», a-t-il notamment lancé les yeux cernés et rougis. Et ce n’est pas certain qu’il les ait beaucoup fermés depuis, alors qu'il doit rejoindre, ce mardi, l'équipe d'Angleterre.