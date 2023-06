NBA : les Denver Nuggets champions pour la première fois

Après un nouveau succès décroché face à Miami, les Denver Nuggets ont été sacrés champions NBA, une première.

Historique ! Denver est devenu champion de la NBA pour la première fois de son histoire, lundi, en remportant la finale 4 victoires à 1 aux dépens de Miami.

Les Nuggets, portés par leur leader Nikola Jokic, désigné MVP de cette série, se sont imposés (94-89) lors de ce cinquième match âprement disputé sur leur parquet.

The @nuggets are the 2022-23 NBA Champions! pic.twitter.com/8Kb1HZIkaj

— NBA (@NBA) June 13, 2023