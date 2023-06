NBA : quelles sont les équipes qui n’ont jamais remporté de titre ?

Depuis la création de la NBA, 76 titres ont été attribués. Avec la victoire cette saison des Denver Nuggets, il reste désormais 10 équipes qui attendent leur heure de gloire.

Si les Lakers de Los Angeles et les Celtics de Boston dominent très largement le classement des équipes les plus titrées de la NBA avec 17 sacres chacune, il y en a encore dix qui aimeraient pouvoir inscrire leur nom sous le précieux trophée Larry O’Brien.

Cette saison, ce sont en effet les Denver Nuggets qui ont enfin fait leur entrée parmi les franchises couronnées. Les coéquipiers de Nikola Jokic, vainqueurs du Miami Heat en finale NBA, ont décroché la précieuse bague de champions du monde (les champions NBA sont considérés comme champions du monde, ndlr).

Phoenix Suns

Les Suns font figure de chat noir de la NBA. Fondée en 1968, la franchise a atteint les finales à trois reprises. La première fois, en 1976, lorsque les Suns ont affronté les Boston Celtics. Ces derniers l'ont emporté quatre victoires à deux, remportant par la même occasion leur treizième titre NBA. En 1993, les Suns de Charles Barkley, pourtant leaders de la saison régulière, avaient chuté (4-2) face à l'ogre des Chicago Bulls, Michael Jordan. Enfin, en 2021, les Suns ont plié face aux Bucks de Milwaukee (4-2)

Utah Jazz

Beaucoup ont encore du mal à se dire que Karl Malone et John Stockton n’ont jamais remporté la moindre bague NBA. Et pourtant, ceux qui peuvent être logiquement considérés comme les meilleurs joueurs de l’histoire du Jazz de l’Utah n’ont jamais réussi à emmener la franchise sur le toit de la ligue nord-américaine. Le Jazz a pourtant atteint, avec eux, deux fois la finale nationale, mais a dû s’incliner lors des deux rencontres (1997, 1998) contre… les Bulls de Chicago.

Brooklyn Nets

Les Nets, lorsqu’ils évoluaient encore dans le New Jersey, ont connu une période faste avec deux titres consécutifs de champion de conférence Est en 2002 et 2003, avec Jason Kidd en meneur, mais sans parvenir à remporter le titre suprême. Depuis 2012, l’équipe a déménagé au Barclays Center de Brooklyn. Si les investissements et les recrues phares ont été nombreux (Kevin Garnett, Paul Pierce, Kevin Durant, James Harden…), aucun titre n’est venu dépoussiérer l’armoire à trophées.

Orlando Magic

Le Magic d’Orlando est l’une des franchises les plus historiques nde la Grande Ligue. Les stars ont été très nombreuses, et pas des moindres : Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, Patrick Ewing, Grant Hill, Tracy McGrady, Dwight Howard, Vince Carter, Dominique Wilkins ou encore le Turc Hedo Türkoglu ont porté le maillot de l’équipe basée en Floride. Mais pourtant, le Magic n’a jamais été titré. Il a toutefois atteint les Finales NBA à deux reprises : 1995 et 2009.

Indiana Pacers

Créés en 1967, les Indiana Pacers, qui ont vu passer Reggie Miller, Paul George, ou encore Jermaine O’Neal, n’ont jamais décroché non plus la précieuse bague NBA. Mais ils ont atteint les finales une fois en 2000, battus par les Los Angeles Lakers de Kobe Bryant.

Charlotte Hornets

Franchise historique par les joueurs qui y sont passés (Muggsy Bogues, Baron Davis, Alonzo Mourning ou Dell Curry) mais aussi par son emblème, le frelon, les Charlotte Hornets n’ont jamais remporté de titre, ni atteint les finales NBA, ni même les finales de Conférence. Et ce n’est pas l’arrivée de Michael Jordan comme propriétaire qui a aidé la franchise pour le moment.

Los Angeles Clippers

Si les Lakers possèdent le plus grand nombre de titres (17, à égalité avec les Celtics Boston), l’autre franchise de Los Angeles, les Clippers, en est bien loin. Créée en 1970, l’équipe, qui tente de briller derrière ses voisins, n’a seulement que des titres de division Pacifique (2013, 2014) à son palmarès. Après une ère Blake Griffin-Chris Paul, qui n’a pas fonctionné, elle mise aujourd’hui sur le duo Paul George-Kawhi Leonard pour viser les Finales.

Memphis Grizzlies

La jeune franchise des Grizzlies, qui était d’abord à Vancouver avant de rejoindre Memphis, fait partie des 10 équipes sans titre NBA. Champions de la division Sud-Ouest en 2022 et 2023, les Grizzlies commencent peu à peu à se montrer en playoffs, mais pas encore assez pour aller au bout.

Minnesota Timberwolves

La célèbre franchise des Timberwolves du Minnesota qui a fait grandir Kevin Garnett n’a jamais réussi à atteindre les Finales NBA elle non plus. Souvent présente en playoffs, l’équipe a remporté son premier titre de division en 2004 et accédé à la finale de conférence la même saison, avant de buter sur les Los Angeles Lakers.

New Orleans Pelicans

L’une des plus jeunes franchises de la NBA, les New Orleans Pelicans n’ont jamais remporté de titre NBA ,ni même disputé les finales. En 16 saisons, depuis que la franchise originale a déménagé de la Caroline du Nord, les Pelicans se sont qualifiés pour les playoffs NBA à sept reprises. Ils comptent également un titre de division. Il s’agit de leur palmarès le plus important.