«Je vais essayer de pousser» : Emmanuel Macron va tenter de convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG (vidéo)

En déplacement, ce mercredi, au salon VivaTech, Emmanuel Macron a réagi à un éventuel départ de Kylian Mbappé et confié qu’il allait «pousser» pour que l’attaquant reste au PSG.

L’avenir de Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois invité au plus haut sommet de l’état. Alors que le futur du capitaine de l’équipe de France agite le PSG et le monde du football, depuis sa lettre envoyée au club parisien annonçant ne pas vouloir lever la 3e année de son contrat en option, Emmanuel Macron a réagi à un possible départ. En marge du salon VivaTech à Paris, le président de la République a été interrogé par un jeune supporter, vêtu d’un maillot floqué au nom de l’attaquant, qui lui a demandé s’il savait si la star des Bleus et du PSG allait rester.

Il est déjà intervenu l'année dernière

«Je n’ai pas de scoop mais je vais essayer de pousser pour», a lancé Emmanuel Macron, visiblement très soucieux à l’idée de voir l'attaquant quitter la France. Le chef de l’état pourrait donc intervenir comme il l’avait déjà fait l’année dernière. En fin de contrat avec le club parisien, Kylian Mbappé était annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Mais Emmanuel Macron s’était impliqué personnellement et avait convaincu le champion du monde 2018, dont il est très proche, de poursuivre l’aventure à Paris.

«J’ai eu une discussion avec Kylian Mbappé en amont, simplement pour lui conseiller de rester en France. Quand il est sollicité de manière informelle et amicale, c’est le rôle d'un Président de défendre son pays», avait-il confié en juin 2022. Kylian Mbappé avait lui assuré que l’intervention du président avait pesé dans son choix de prolonger au PSG. «On a échangé pas mal de fois. On va dire que c’était des bons conseils. Il voulait que je reste, ça fait partie des négociations», avait-il assuré au moment de sa prolongation.

En septembre dernier, dans une interview au New York Times, l’ancien monégasque avait rapporté les propos du chef de l’état. «Il m'a dit : ‘Je veux que tu restes. Je ne veux pas que tu partes maintenant. Tu es tellement important pour le pays’», avait-il révélé. Emmanuel trouvera-t-il une nouvelle fois les bons mots ?