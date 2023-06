Paris : quand la boxe thaï et le hip hop se rencontrent pour un gala inédit

Un gala de boxe thaïlandaise a lieu ce jeudi 15 juin à La Cigale, à Paris, avec cinq combats et surtout un show musical assuré par Ärsenik ou encore Cut Killer.

Des combats sur le ring et derrière les platines. Le festival La Belle Equipe, mêlant sport de combat et musique, est de retour pour une nouvelle édition qui devrait offrir spectacle et lot de nostalgie pour les spectateurs présents dans la célèbre salle de spectacle de La Cigale, dans le 18e arrondissement de Paris.

Organisée par cette salle éponyme fondée en 2013 et située au cœur de Paris, qui axe son projet sur la convivialité, le partage et le goût de l’effort grâce au sport, cette soirée verra cinq combats de boxe thaï, également appelée muay thaï, entre Français et Espagnols.

En plus du spectacle sur le ring, il y aura également un show sur scène avec le groupe Ärsenik, présent en l’honneur des 25 ans de leur album «Quelques gouttes suffisent». Mais ce n’est pas tout puisqu’il y aura de la «bagarre» entre deux DJs. En effet, un battle musical aura lieu entre DJ Cut Killer et Sims.

A noter que le public pourra même défier l'invaincu champion d'Europe de boxe anglaise, Kevin Lele Sadjo, sur la machine à coups de poings installée pour l'événement.

