Football : Eric Abidal accusé de «chantage affectif» et «maltraitance psychologique» par Hayet, son ex-femme

Hayet Abidal a accusé Eric Abidal, avec qui elle est en instance de divorce, de «chantage affectif» et «maltraitance psychologique» ce mercredi 14 juin sur Instagram.

Dans une série de stories sur Instagram, Hayet Abidal, en instance de divorce avec Éric Abidal, accuse ce dernier de lui avoir fait vivre «l’enfer» depuis quelques mois.

«Ma patience a des limites, commence celle qui divorce après les révélations faisant état d'une liaison supposée entre l'ancien Barcelonais et Kheira Hamraoui. J’ai voulu préserver nos enfants jusque-là, mais tu en as décidé autrement en abusant de ma gentillesse. Si tel est ton choix, accroche-toi car la guerre est déclarée.»

Elle veut éviter de sombrer en dépression

Hayet Abidal accuse l’ancien international français «de se servir de (sa maladie, une tumeur au foie dont il a été opéré en 2011, ndlr) et de ne plus prendre ses médicaments anti-rejet devant ses propres enfants et (d')installer la peur d'une mort au sein d'une famille.»

«Je destinerai désormais mes prochains posts à raconter l'enfer que tu m'as fait vivre ces dix dernières années et plus précisément ces deux dernières années après ma demande de divorce irrévocable, suite à ton infidélité qui m'a mêlé bien malgré moi à cette affaire honteuse», peut-on lire sur le réseau social.

Hayet Abidal, qui demande à l’ancien latéral droit de l’Olympique lyonnais de signer «les papiers du divorce» afin de «tourner la page», confie lutter pour «ne pas sombrer en dépression».