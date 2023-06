Kylian Mbappé : tout savoir sur le cabinet de conseil lancé par sa mère

Fayza Lamari pourrait très prochainement lancer son propre cabinet de conseil, selon les informations de L'Equipe. La mère de Kylian Mbappé discuterait déjà avec quelques clients prestigieux.

Le clan Mbappé est très présent dans le monde du ballon rond. Et cela pourrait bientôt s'intensifier. Alors que ses deux fils Kylian et Ethan Mbappé jouent actuellement au PSG, et que son ex-mari Wilfrid Mbappé est un ancien joueur professionnel et est très présent auprès de ses fils, Fayza Lamari pourrait bientôt lancer son propre cabinet de conseil, selon le quotidien L'Equipe.

L'objectif de la mère de Kylian Mbappé est d'assurer les intérêts des joueurs professionnels. Elle pourrait également collaborer avec des agents licenciés à la Fédération Française de Football. Elle représente actuellement ses deux garçons et d'autres joueurs de renoms pourraient les suivre.

Cherki et Hakimi représenté par Lamari ?

Le jeune prodige de l'Olympique Lyonnais Rayan Cherki pourrait ainsi rejoindre le clan Mbappé. Un accord aurait été conclu par les deux parties, depuis plusieurs semaines. L'international espoir français susciterait d'ailleurs l'intérêt du PSG ces derniers temps, en vue d'un possible transfert dans la capitale cet été.

Le jeune joueur de 19 ans ne serait pas le seul à être représenté par le clan. L'ami de Kylian Mbappé, et coéquipier du PSG, Achraf Hakimi pourrait également le rejoindre. D'autant plus que son nom est actuellement évoqué pour revenir au sein de son club formateur : le Real Madrid.

Un possible transfert de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi dans la capitale espagnole cet été ? Réponse dans quelques semaines.