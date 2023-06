Qualifications Euro 2024 : composition, arbitre, enjeux, programme TV… Tout savoir sur Gibraltar-France

En tête de son groupe de qualifications pour l’Euro 2024, après ses deux succès contre les Pays-Bas et en Irlande, la France se déplace, ce vendredi (20h45) au Portugal, pour affronter Gibraltar. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

La composition probable de l’équipe de France

Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, Hernandez - Camavinga, Tchouaméni, Griezmann - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé

Arbitre

La rencontre sera dirigée par l’arbitre ukrainien Yevgen Aranovskyi. Agé de 46 ans et arbitre Fifa depuis 2011, il n’a encore jamais officié lors d’un match de l’équipe de France. En revanche, il a déjà arbitré plusieurs clubs français en Europa League, comme Saint-Etienne, Marseille ou encore Nice.

Stade

Ce match entre les deux équipes ne se jouera pas à Gibraltar, mais à Faro dans le sud du Portugal. Depuis quelques mois, Gibraltar ne peut plus jouer au Victoria Stadium, modeste stade doté d’une tribune couverte de 5.000 places. L’autorisation spéciale délivrée par l’UEFA a pris fin il y a quelques semaines. En attendant la fin des travaux de son nouveau stade, l’équipe de Gibraltar va donc évoluer hors du rocher du sud de la péninsule ibérique et disputer tous ses matchs de qualification à domicile pour l’Euro 2024 au Stade de l’Algarve (30.000 places).

Historique

Il s’agit de la toute première confrontation entre Gibraltar et la France. Jusqu’à maintenant, les deux équipes ne se sont encore jamais affrontées.

Enjeux

L’équipe de France a parfaitement lancé sa campagne de qualifications pour l’Euro 2024 avec deux succès contre les Pays-Bas (4-0) et en Irlande (0-1). Grâce à ses deux victoires, les Bleus occupent la tête de leur groupe et vont tenter d’enchaîner face à l’adversaire supposé le plus faible de la poule, qui s’est incliné face aux Grecs (0-3) et aux Néerlandais (3-0). Avant de recevoir la Grèce, lundi, au Stade de France.

Le programme TV

La rencontre entre Gibraltar et la France sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur TF1.